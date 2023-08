Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Schlangenlinien auf der Bundesstraße

Niederlosheim (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung von Polizeibeamten, das sind die Tatvorwürfe, wegen derer sich ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Merzig-Wadern jetzt verantworten muss. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland wurde am Freitagmorgen, 04.08.2023, um 01.55 Uhr, auf einen Pkw aufmerksam, der auf der B 268 auf Höhe Niederlosheim in Richtung Losheim in extremen Schlangenlinien geführt wurde. Der Verdacht der Polizeibeamten auf eine Trunkenheitsfahrt bestätigte der Atemalkoholtest, 2,29 Promille, des Autofahrers. Zur Dienststelle verbracht, beleidigte der Mann ständig und fortgesetzt die ermittelnden Polizeibeamten in übler Weise. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheines wartete der Mann vor der Dienststelle auf einen Familienangehörigen, der ihn abholte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell