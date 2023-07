POL-Nordsaarland: Haftbefehle vollstreckt

Gemeinde Losheim am See (ots) - Durch den Einsatz eines Tasers gestoppt werden musste ein 38-jähriger Mann in einem Ortsteil der Gemeinde Losheim am See am Samstagabend, 16.07.2023, um 20.55 Uhr. Nach einer vorangegangenen Streitigkeit zwischen zwei Männern kam es zu einem ersten Polizeieinsatz durch Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland um 20.00 Uhr. Nach ...

