Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholfahrt endet im Straßengraben

Britten (ots)

2,31 Promille, so lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests eines 28-jährigen ukrainischen Staatsbürgers, welcher im Landkreis Merzig-Wadern wohnt. Am frühen Sonntagmorgen, 15.07.2023, meldete eine Autofahrerin, dass an der B 268 zwischen Bergen und Britten ein Pkw im Straßengraben liegen würde. Am Auto halte sich ein Mann auf, der desorientiert wirke. Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland traf am Fahrzeug den deutlich alkoholisierten 28-Jährigen an, der zugleich auch Halter des Wagens war. Der unverletzte Mann hatte sich bereits um einen Abschleppdienst gekümmert, um sein Auto aus dem 2 m tiefen Straßengraben zu ziehen. Nach Belehrung leugnete der Mann, das Auto gefahren zu haben. Vielmehr habe er es an einen Freund verliehen, dessen Namen und Anschrift er aber nicht kenne. Bei der Unfallaufnahme verdichteten sich die Anhaltspunkte dafür, dass der Angetroffene das Auto selbst gefahren hatte. Deshalb wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er sofort abgeben. Als Beweismittel dafür, dass der Beschuldigte auch Fahrer war, stellte die Polizei mehrere Fahrzeugteile und Teile der Bekleidung des Mannes sicher. Aus diesen Beweismitteln können Rückschlüsse gezogen, wer tatsächlich Fahrer zum Unfallzeitpunkt war. Den Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

