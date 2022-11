Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Küchenbrand in Thomasberg

Königswinter (ots)

Zu einem Küchenbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Thomasberg musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am späten Dienstagabend ausrücken. Durch Bewohner eines angrenzenden Beherbergungsbetriebes waren bereits vor Eintreffen mit mehreren Feuerlöschern erste Maßnahmen eingeleitet worden. So blieb das Feuer auf den Küchenbereich beschränkt. Die Bewohnerin der Nutzungseinheit wurde bei dem Brand verletzt und musste nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Um 23.37 Uhr am Dienstagabend war die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu dem Feuer an der Steinringer Straße in Thomasberg alarmiert worden. Die Küche einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus war in Brand geraten. Gäste eines unmittelbar angrenzenden Beherbergungsbetriebes waren auf das Feuer aufmerksam geworden. Sie betreuten die verletzte Bewohnerin der Nutzungseinheit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und leiteten unmittelbar mit Feuerlöschern erste Maßnahmen ein. Dadurch konnte das Feuer auf die Küche begrenzt werden. Aufgabe der Feuerwehr war es Nachlöscharbeiten zu leisten und die Wohnung mit Hilfe eines Lüfters vom Brandrauch zu befreien. Auch wurden die Räume mit Hilfe einer Wärmebildkamera hinsichtlich versteckter Brandnester untersucht. Der Einsatz des Löschzugs Oelberg, der Einheit Oberdollendorf und des Einsatzführungsdienstes endete gegen 1 Uhr. Weitere alarmierte Kräfte der Einheiten Ittenbach, Bockeroth und Uthweiler mussten nicht mehr eingesetzt werden.

