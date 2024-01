Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Witterungsbedingte Unfälle

Kreis Olpe (ots)

Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse haben sich im gesamten Kreisgebiet von Mittwoch (17. Januar, 8 Uhr) bis Donnerstag (18. Januar, 9 Uhr) neun Verkehrsunfälle ereignet. Bei zwei Unfällen wurden Personen verletzt. Zudem gab es an verschiedenen Strecken - insbesondere an Steigungen - Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Lkw. Die Polizei bittet weiterhin Verkehrsteilnehmende, vorsichtig und vorausschauend zu fahren sowie ihre Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen.

Der erste witterungsbedingte Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Mittwoch (17. Januar) gegen 19 Uhr in Höhe des Einmündungsbereichs "Eisenstraße / Daimlerstraße / Ludwig-Erhard-Straße" in Gerlingen ereignet. Dabei befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw die Eisenstraße. Er beabsichtigte nach links, in die Ludwig-Erhard-Straße einzubiegen. Zeitgleich befand sich bereits ein 54-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Der 50-Jährige bremste zwar sein Auto ab, konnte aber aufgrund von Glätte den Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision wurde der 54-Jährige leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde, hat sich heute Morgen (18. Januar) gegen 04:40 Uhr auf der L539 in Attendorn ereignet. Dabei fuhr ein 44-Jähriger mit einem Schneeräumfahrzeug rückwärts aus der Zufahrt von dem Parkplatz "Mühlwiese" auf die Landstraße. Zeitgleich befand sich bereits ein 41-jähriger Autofahrer auf der Straße. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Autofahrer verletzt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, konnte dieses aber bereits nach ambulanter Behandlung verlassen. An dem Auto entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell