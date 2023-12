POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Linz am Rhein, Am Sändchen (ots) - Am Samstag, den 30.12.2023, kam es zwischen 21:40 und 24 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW. Ein bislang noch unbekannter Täter trat die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge ab. Die Polizei Linz hat Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de ...

mehr