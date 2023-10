Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Korschenbroich

Neuss / Korschenbroich (ots)

Zwischen Montag (09.10.), circa 19:30 Uhr, und Dienstag (10.10.), circa 15:30 Uhr, versuchten Unbekannte an der Wilhelm-Leuschner-Straße in Neuss erfolglos die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln.

In Korschenbroich kam es an der Berliner Straße zwischen Montag, circa 17:00 Uhr und Dienstag, circa 08:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte die Haustür auf und entwendeten aus dem Hausflur eine Handtasche samt Inhalt, sowie ein Portemonnaie. Ebenfalls an der Berliner Straße hebelten mutmaßliche Tatverdächtige eine Haustür auf und entwendeten zwischen Dienstag, 00:00 Uhr und 08:50 Uhr, einen Rucksack mit einem darin befindlichen Portemonnaie und Schlüssel aus einem Hausflur eines Einfamilienhauses.

An der Straße "An Ruhren" in Korschenbroich hebelten unbekannte Personen die Terrassentür eines Reihenhauses auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten zwischen Samstag (07.10.), 17:45 Uhr, und Dienstag (10.10.), 21:45 Uhr, durchwühlt und es wurde Schmuck entwendet. An einem weiteren Einfamilienhaus an der Straße "An Ruhren" wurde ebenfalls zwischen Dienstag (10.10.), 20:30 Uhr, und Mittwoch (11.10.), 00:15 Uhr, eine Terrassentür aufgehebelt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen durchwühlten diverse Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

