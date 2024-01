Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-Jähriger leistet Widerstand nach Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag (16. Januar) gegen 19:00 Uhr auf der Elsper Straße in Trockenbrück. Am Unfallort trafen die Beamten eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrer Beifahrerin an. Sie gab an, dass ihr zuvor ein unbekannter Audifahrer aufgefahren sei. Anschließend hielten beide Unfallparteien an, jedoch sammelte der Unfallverursacher "nur" sein abgefallenes Kennzeichen ein und setzte seine Fahrt in Richtung Hochsauerlandkreis fort. Bei dem Unfall wurden die 30-Jährige sowie ihre 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Polizeibeamte trafen den mutmaßlichen Unfallverursacher schließlich in Höhe eines Tankstellengeländes in der Bielefelder Straße in Elspe an. Als sie den Autofahrer ansprachen, zeigte dieser sich unkooperativ und aggressiv. Er gab an, seine Fahrt fortsetzen zu wollen. Die Einsatzkräfte versuchten daraufhin, den Mann an der Weiterfahrt zu hindern. Dabei wehrte sich der 48-jährige und verletzte mehrere Polizeibeamte leicht. Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise darauf, dass der 48-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Zudem stellten die Polizisten Betäubungsmittel sicher. Der Beschuldigte blieb unverletzt, kam jedoch schließlich auf Grund seines allgemeinen Gesundheitszustandes mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurden angeordnete Blutproben entnommen. Zwei der verletzten Einsatzkräfte begaben sich ebenfalls in ärztliche Behandlung, sie verblieben jedoch dienstfähig.

Die Polizisten schrieben eine Anzeige. Zudem wurde der Pkw sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

