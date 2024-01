Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Ladendiebstahl gesucht

Olpe (ots)

Am Samstag (13. Januar) hat sich gegen 16:35 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Tierhandlung in der Straße "In der Trift" ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zur Tatzeit zwei unbekannte Männer den Laden und entnahmen aus verschiedenen Regalen Ware. Diese versteckten sie anschließend in ihren Jackentaschen und verließen dann den Markt, ohne die Ware zu bezahlen.

Durch Videoaufzeichnungen können die Männer wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

· Alter: circa 30 Jahre alt

· Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, korpulente Statur

· Bekleidung: schwarze Mütze, schwarzer Pullover, schwarze Daunenjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißen Schnürsenkeln

2. Person:

· Alter: ca. 50-60 Jahre alt

· Aussehen: südländisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, graue, etwas längere Haare, Brille

· Bekleidung: schwarzer Pullover, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Insgesamt entwendeten die Täter Ware im Wert von mehr als 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell