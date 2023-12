Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Graffiti-Schmiererei in Ebernhahn - Zeugen-Aufruf

Ebernhahn (ots)

In der vergangenen Nacht im Zeitraum von Mitternacht bis ca. 02 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Graffiti an diverse Hauswände und auf geparkten Pkw gesprüht. Hierzu wurde schwarze Farbe benutzt. Der Vandalismus ist überwiegend in den Straßenzügen der Mittelstraße, Kirchstraße und Dernbacher Straße verursacht worden. Hierdurch ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur zu melden: 02602-9226-0 oder pimontabaur.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell