POL-OE: Motorroller gestohlen

Olpe (ots) - Am Samstag (13. Januar) hat sich gegen 16:35 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Tierhandlung in der Straße "In der Trift" ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zur Tatzeit zwei unbekannte Männer den Laden und entnahmen aus verschiedenen Regalen Ware. Diese versteckten sie anschließend in ihren Jackentaschen und verließen dann den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Durch Videoaufzeichnungen ...

