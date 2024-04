Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr befuhr ein 82-jähriger Opel-Fahrer die Straße Schindelwasen und wollte die Kreuzung mit der L1040 überqueren um in die K2500 einzufahren. Hierbei übersah er eine 33-jährige Ford-Fahrerin, welche auf der L1040 in Richtung Ilshofen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, ein hinter dem Ford fahrender 63-jähriger BMW-Fahrer konnte ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern, aber fuhr dabei gegen einen Randstein. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pedelec vs. PKW

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr wollte eine 63-Jährige mit ihrem Opel auf die Unterlimpurger Straße einfahren. Dabei musste sie sich langsam aufgrund des Verkehrs vortasten. Sie übersah hierbei eine vom Unterer Schiedweg kommende 58-jährige Pedelec-Fahrerin. Offenbar achtete auch die Pedelec-Fahrerin nicht auf den Verkehr vor ihr. Letztlich kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem PKW: Hierbei stürzte die Pedelec-Fahrerin und wurde leicht verletzt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Vellberg: Kind rennt auf Fahrbahn und wird von PKW erfasst

Kurz nach 16:00 Uhr am Donnerstag rannte ein fünfjähriges Mädchen aus einem Grundstück auf die Straße Am Schlegelsberg. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den Verkehr. Ein auf der Straße fahrender 59-Jähriger konnte seinen Ford Ranger nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Dieses wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es wurde für weitere medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rosengarten-Westheim: Fahrzeugbrand

Gegen 16:00 Uhr am Donnerstag kam es in der Wiesenstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Hier war ein PKW der Marke Ford vermutlich in Folge eines technischen Defekts in Brand geraten. Die Feuerwehr Rosengarten war mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall-Gelbingen: Fahrradfahrer gestürzt

Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr war ein 70-Jähriger mit seinem Rad in der Straße Vogelholz unterwegs als er hier zu Fall kam. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell