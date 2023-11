Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtiger Fußgänger gesucht

Warstein (ots)

Am 10. November kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 75. Eine 21-jährige Frau aus Paderborn befuhr mit ihrem Opel die Hauptstraße in Richtung Süden. In Höhe der Unfallstelle querte ein bislang unbekannter Fußgänger die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Die 21-Jährige bremste ihren Pkw stark ab und vermied so eine Kollision mit dem Fußgänger. Eine hinter dem Pkw fahrende 19-jährige Warsteinerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Opel auf den Opel der Paderbornerin auf. Der Fußgänger, der den Unfall bemerkte, entfernte sich jedoch auf dem Gehweg in nördliche Richtung, ohne sich weiter um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeteten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

