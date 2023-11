POL-SO: Einbruch in Imbiss

Ense (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Vöhde" ein. Die Einbrecher hebelten zunächst eine rückwärtige Tür auf, um in das Innere des Hauses zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und flüchteten mit Bargeld aus einer Geldkassette vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu ...

