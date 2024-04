Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kinder von Jugendlichen bedroht - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kinder von Jugendlichen bedroht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Zwischenfall, der sich am Donnerstag in einer Unterführung in der Alte Heidenheimer Straße zugetragen hat. Dabei haben wohl vier unbekannte Jugendliche drei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren mit einem Messer bedroht und von einem die Herausgabe von Bargeld verlangt. Die drei 10 und 11-Jährigen waren mit ihren Fahrrädern gegen 13:10 Uhr auf dem Heimweg von der Schule. Als sie in der Unterführung eine kurze Pause machten, sollen vier Jugendliche im Alter von etwa 15 und 16 Jahren aus Richtung Grauleshof dazugekommen sein, welche zunächst die Räder der Kinder wegnehmen wollten. Dies konnte von den Kindern jedoch verhindert werden. Einer der Jugendlichen soll daraufhin den Rucksack eines 10-Jährigen an sich genommen und mit zwei weiteren Jugendlichen davongelaufen sein. Als daraufhin der 10-Jährige ihnen folgen wollte, wurde dies wohl von einem zurückgebliebenen Jugendlichen verhindert, indem dieser ein mitgeführtes Messer hervorholte und den 10-Jährigen damit bedroht haben soll. Er verlangte von dem 10-Jährigen, dass dieser ihm sein Geld aushändigen soll. Nachdem in diesem Moment Erwachsene an der Gruppe vorbeikamen, rannte der Jugendliche weg. Die Freunde des 10-Jährigen konnten den anderen Jugendlichen folgen und den Rucksack zurückholen, so dass letztendlich nichts entwendet wurde. Alle vier Jugendliche sollen männlich und circa 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen schwarze Kleidung. Einer davon war etwa 1,65 cm groß, trug eine schwarze Nike-Cappy und hatte blonde Stoppelhaare, ein weiterer war etwa 1,85 cm groß und hatte schwarze Stoppelhaare. Wer hat zum genannten Zeitpunkt in der Nähe der Unterführung diesen Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen? Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegengenommen.

Ellwangen: LKW übersieht PKW

Als am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 69-jähriger VW-Fahrer in der Haller Straße von der rechten auf die linke Fahrbahn wechselte, kollidierte er mit einem LKW eines 34-Jährigen, welcher dort den einbiegenden VW übersehen hatte. Es entstand Schaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte am Montag, zwischen 15:45 Uhr und 17:30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Haller Straße, hinter einem Autohaus, abgestellten BMW. Es entstand 1000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer erschrickt und kommt zu Fall

Aus Unachtsamkeit überhörte und übersah am Donnerstag gegen 16:45 Uhr ein alkoholisierter 63-jähriger Fahrradfahrer einen, im Einsatz befindlichen, Streifenwagen mit Sondersignal. Infolgedessen erschrak er, bremste stark ab und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt.

Lorch: Unfall im Baustellenbereich

Am Donnerstag gegen 8 Uhr befuhr eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin die B29 von Schorndorf in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Lorch befand sich eine Baustelle, welche mittels eines Anhängers gesichert war und die linke Fahrspur sperrte. Während des Einfädelungsvorgangs auf die rechte Spur fuhr die 28-Jährige aus Unachtsamkeit frontal in den Anhänger. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die B29 musste anschließend zur Reinigung der Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt.

Alfdorf: Unfall beim Überholen

Auf der L1155 in Fahrtrichtung Alfdorf wollte am Mittwoch um 15:45 Uhr eine 59-jährige Opel-Fahrerin einen vorausfahrenden Traktor überholen. Hierbei übersah sie, dass ein hinter ihr fahrender 34-jähriger Skoda-Lenker bereits zum Überholen ausgeschert hatte und sich auf Höhe des Opel befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell