POL-KS: Getränkemarkt in Vellmar überfallen: Verdächtiger identifiziert und festgenommen, 16-Jähriger auch wegen Tankstellenraubs verdächtig

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Vellmar (Landkreis Kassel):

Nachdem es bereits am 8. Dezember 2023 zu einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Vellmar gekommen war, bei dem ein 18-jähriger Tatverdächtiger in Fuldatal festgenommen werden konnte und nun in Untersuchungshaft sitzt (wie gestern unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5675795 berichtet), ereignete sich am gestrigen Dienstagmorgen ein weiterer Raub auf das Geschäft in Frommershausen durch einen anderen Täter. Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte ein zunächst Unbekannter gegen 9:45 Uhr in dem Geschäft ein Messer gezückt und von einem Mitarbeiter die Herausgabe von Geld aus der Kasse gefordert. Dieser kam der Forderung jedoch nicht nach und lief in den angrenzenden Lebensmittelmarkt, um seine Kollegen zu informieren und den Notruf abzusetzen. Der Räuber rannte ebenfalls aus dem Getränkemarkt und ergriff ohne Beute die Flucht.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen führte ein Zeugenhinweis schließlich auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der bei seiner Flucht gesehen und erkannt worden war. Nach Sachvortrag der Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 16-jährigen Verdächtigen in Vellmar. Dieser konnte bereits rund drei Stunden nach der Tat mit Unterstützung von Spezialkräften vollstreckt und der Jugendliche in der Wohnung festgenommen werden. Auch das genutzte Messer und die Tatkleidung fanden die Polizisten bei der Durchsuchung.

16-Jähriger auch wegen Tankstellenraubs in Vellmar verdächtig

Darüber hinaus geriet der 16-jährige Tatverdächtige nach der Festnahme aufgrund von Indizien in den Verdacht, auch den Raubüberfall auf eine Tankstelle in Vellmar am 22. November 2023 (wie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5655618) begangen zu haben. Bei der Tat in der Kasseler Straße hatte ein zunächst unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld erbeutet. Der zu Fuß geflüchtete Räuber konnte bei den umfangreichen Ermittlungen der Kasseler Kripo zunächst nicht identifiziert werden. Nun muss sich der 16-Jährige, der am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wird, auch wegen dieser Tat verantworten.

