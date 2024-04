Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Am Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Daimlerstraße. Hierzu hebelte er ein Fenster auf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend entwendete er Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro und flüchtete. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell