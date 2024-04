Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Mehrere Fahrraddiebstähle - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Fahrräder entwendet

In der letzten Woche wurden in Oeffingen und Schmiden fünf Fahrräder entwendet. Teilweise handelte es sich um hochwertige Pedelecs, die auf Grundstücken angekettet oder in Garagen eingeschlossen waren. Die Tatorte befinden sich im Erzgebirgeweg, im Böhmerwaldweg und in der Straße Im Hauswengert. Entwendet wurde konkret ein Pedelec der Marke Bulls, Typ Sonic Evo 1, ein älteres Mountainbike der Marke Zündapp, ein Pedelec der Marke Focos, Typ Thron sowie zwei Pedelecs der Marke Haibike, Typ S Duro Full Seven im Gesamtwert von ca. 17500 Euro. Das Tatgeschehen im Erzgebiergeweg wurde am Sonntag gegen 1.50 Uhr, das in der Straße Im Hauswengert zwischen Montagabend und Dienstagmorgen und die Tat im Böhmerwaldweg zwischen Freitag und Montag verübt. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen können, werden von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

Fellbach: Unfallflucht

In der Remstalstraße ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw Hyundai i30 und beschädigte diesen hierbei. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall anzuzeigen. Wer zum Unfallgeschehen oder auf den geflüchteten Autofahrer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Winterbach: Unfallflucht in der Schwalbenstraße

Am Freitagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr in der Schwalbenstraße in Winterbach zu einer Unfallflucht. Eine 26-jährige Ford-Fahrerin wurde von einem hellblauen VW Touran im Begegnungsverkehr am Außenspiegel gestreift, dessen Fahrerin sich anschließend unerlaubt entfernte.

Das flüchtige Fahrzeug ist ein älterer VW Touran mit dem Lenkrad auf der rechten Seite, mit hellblauer Metalliclackierung und schwarzen Kennzeichenbuchstaben. Die Fahrerin des VW Touran wird als eine Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren beschrieben, mit grauen Haaren bis zum Hals und einer Brille.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07161/2040 zu melden.

Remshalden: Unfall beim Abbiegen

Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Freitag gegen 11.20 Uhr die Sonnenbergstraße. Beim Linksabbiegen auf Höhe Sonnenberghof übersah er einen entgegenkommenden Pkw Skoda und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand an den Unfallautos ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.

