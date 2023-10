Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Imbiss ein - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (14.10.) bemerkte eine Herforderin gegen 9.30 Uhr Einbruchspuren in ihrem Imbiss an der Gaußstraße: Unter anderem fehlte eine Sicherungsvorrichtung an einem Außenfenster und sie fand beschädigtes Mobiliar vor. Die Frau bemerkte dann im Inneren des Imbisses, dass zwei Geldkassetten vom Thekenbereich entwendet wurden. Darin befand sich Bargeld in dreistelliger Höhe. Als sie den Imbiss am Freitag, gegen 19.30 Uhr verlassen hatte, befanden sich die Geldkassetten noch an Ort und Stelle. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Bereich der Gaußstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

