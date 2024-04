POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 13.04.2024, 09:15 Uhr - 1 Einbruch, 1 Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Gaildorf: Einbruch in Lebensmittelgeschäft Am Donnerstagmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Daimlerstraße. Hierzu hebelte er ein Fenster auf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend entwendete er Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro und flüchtete. Der ...

