Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alltäglich im MK: Fahrraddiebstähle

Menden (ots)

In der vergangenen Woche, zwischen Mittwochabend und Freitag, 11.30 Uhr, wurde am Bräukerweg ein Fahrrad gestohlen. Es stand ungesichert in einer Hofeinfahrt. Es handelt sich um auffällig lackiertes 26-Zoll-Rad der Marke Coyote. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

Fahrraddiebstähle sind im Märkischen Kreis an der Tagesordnung. Statistisch gesehen wurde in Jahren 2021 und 2022 jeden Tag ein Drahtesel gestohlen. Die Polizei rät deshalb, Fahrräder nicht nur ab-, sondern fest anzuschließen an Fahrradständern, Laternen oder Zäunen! Das gilt auch beim Abstellen in der eigenen Garage oder im heimischen Keller! Gesichert werden sollte nicht nur ein Rad, sondern vor allem der Rahmen. Hochwertige Ketten und Schlösser verwenden! Rahmen- und Akkunummern notieren und Fotos machen - das erleichtert die Fahndung! (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell