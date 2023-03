Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Angetrunkener Autofahrer

Germersheim (ots)

Mehrere Anwohner meldeten am frühen Morgen des 18.03.2023, dass eine männliche Person am Steuer eines Pkw sitzen und fortwährend den Motor laufen lassen würde. Die Beamten konnten das besagte Fahrzeug im Bereich der August-Keiler-Straße feststellen. Da der 59-jährige Fahrzeuglenker aus Rheinzabern das Fahrzeug kurz zuvor fuhr und in dessen Atemluft eine Alkoholkonzentration von 0,37 mg/l festgestellt wurde, muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

