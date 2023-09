Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Autos zerkratzt/E-Bike gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Zwischen Donnerstagvormittag, 11:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr wurden vier Autos zerkratzt, die allesamt im Vogelberger Weg geparkt standen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen. (schl)

Indem er gewaltsam ein Tor aufbrach, verschaffte sich ein unbekannter Täter am Donnerstag, zwischen 07:40 und 16:10 Uhr, Zutritt zu einem Abstellraum in einem Parkhaus an der Lösenbacher Straße. Aus dem Raum stahl er anschließend ein E-Bike der Marke Focus in grau. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

