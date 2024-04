Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle; Brand

Aalen (ots)

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Mittlere Uferstraße in Richtung zur Waiblinger Straße mit seinem PKW Ford. An der Einmündung zur Waiblinger Straße bog er nach links in Richtung Winterbach ab und missachtete dabei den Vorrang des aus dem Grafenbergweg kommenden PKW Nissan, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Gem. Schorndorf, L 1151: Ladung verloren und Radfahrer verletzt

Am Samstag gegen 11:55 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem PKW Ford Ranger die Landesstraße 1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten. In einer Kurve verlor der 54-Jährige ein Komplettrad, das er auf seiner Ladefläche geladen, aber nicht ausreichend gesichert hatte. Das Rad erfasste eine 27-Jährige Radfahrerin, die in Richtung Schorndorf unterwegs war. Im Anschluss traf das Rad noch den dahinterfahrenden PKW Renault Megane, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde. Die Radfahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Gem. Spiegelberg, K 1819: Mit Motorrad in den Gegenverkehr geprallt

Am Samstag gegen 16:10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Kreisstraße 1819 von Spiegelberg in Richtung Vorderbüchelberg mit seinem Motorrad Suzuki. In einer Rechtskurve, kurz nach Spiegelberg, verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er gegen das entgegenkommende Motorrad eines 29-Jährigen und anschließend gegen das Motorrad einer 20-Jährigen. Der 21-jährige Unfallverursacher und der 29-jährige Motorradfahrer wurden durch die Kollisionen jeweils schwer verletzt. Die 20-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 8.500 Euro.

Gem. Welzheim, K 1894: Mit Auto überschlagen

Am Samstag gegen 18:55 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW Opel Corsa auf der Kreisstraße 1894 von Schafhof in Richtung Aichstrut. Im Verlauf einer Kurve kam die Frau aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Auto wurde anschließend zurück auf die Straße abgewiesen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Murrhardt: Wachtturm abgebrannt

Am Sonntag gegen 03:55 Uhr wurde die Feuerwehr Murrhardt zu einem Brand in der Fornsbacher Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein altertümlicher Wachtturm in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Schadenshöhe an dem denkmalgeschützten Bauwerk beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 5.000 Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Hinweise vor. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

