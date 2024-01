Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Der Betrug mit der Liebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Viel Geld verloren und ein gebrochenes Herz sind das Ergebnis einer Betrugsmasche, der ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Sömmerda zum Opfer gefallen ist. Im November 2022 hatte er im Internet eine vermeintliche Amerikanerin kennengelernt. Schon bald hegte der 34-Jährige Gefühle für die Person und unterstütze sie bei angeblichen finanziellen Problemen. So übermittelte er im Zeitraum von etwa einem Jahr Gutscheincodes im Wert von über 20.000 Euro. Dass es sich bei der Frau jedoch um eine Betrügerin handelte, stellte sich erst am zweiten Weihnachtsfeiertag heraus. Die Frau war zu einem Treffen an einem Flughafen nicht erschienen. Der Mann wurde misstrauisch und erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei Anzeige. Love Scamming ist eine Betrugsmasche, die bei Opfern neben den finanziellen Verlusten auch mit hohem emotionalem Stress verbunden ist. In Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken sind die Betrüger auf der Suche nach potenziellen Opfern. Diese überhäufen sie mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit und machen sie dadurch emotional von sich abhängig. Das alleinige Ziel jedoch ist es ihrem Gegenüber Geld aus der Tasche zu ziehen.

Weitere Informationen zum Thema Love-Scamming und anderen Betrugsmaschen gibt es unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming

