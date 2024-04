Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall - Brennendes Auto - Alkoholisierter Radfahrer - Zwei Verletzte bei Radunfall - Einbruch in Jugendzentrum "Villa Roller"

Backnang: Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall

Ein Betrunkener Autofahrer parkte am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses aus und stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Auto. Hierbei verursachte er erheblichen Sachschaden und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde beobachtet, weshalb der 27-jährige Unfallverursacher von Polizei im Anschluss ermittelt wurde. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde beim Alkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von über 2,7 Promille festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, seine Fahrerlaubnis wurde in diesem Zusammenhang vorläufig entzogen.

Fellbach: Brennendes Auto

Am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr musste die örtliche Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrandes ausrücken. Ein VW-Fahrer hatte die Ringstraße befahren, als sein Fahrzeug im Motorraum mutmaßlich infolge eines technischen Defekts Feuer fing. Der Autofahrer hielt an und blieb unverletzt. Der Motorraum seines Autos brannte vollständig aus. Es entstand am Fahrzeug, als auch am Fahrbahnbelag und an einem unweit entfernt parkenden Lkw Sachschaden, der auf 6000 Euro beziffert wurde. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften im Einsatz.

Urbach: Alkoholisierter Radfahrer

Am Marktplatz in Urbach beim Parkplatz eines dortigen Discounters stürzte am Sonntag gegen 20.25 Uhr ein 39-jähriger Radfahrer. Der Mann verletzte sich und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Beim Radfahrer bestanden konkrete Hinweise auf eine Alkoholisierung, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

Remshalden: Zwei Verletzte bei Radunfall

Ein 43-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 12.20 Uhr die Bahnhofstraße, als er an einer Bodenwelle die Kontrolle verlor und stürzte. Das Rad schleuderte beim Unfallgeschehen gegen eine Fußgängerin. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht, wobei die 41-jährige Fußgängerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Waiblingen: Einbruch in Jugendzentrum "Villa Roller"

In der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr bis Sonntag, 03:07 Uhr, ereignete sich in der "Villa Roller" am Alten Postplatz in Waiblingen ein ungewöhnlicher Vorfall. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Jugendzentrum und konsumierten dort mehrere Softgetränke sowie Pizza. Nachdem am frühen Sonntagmorgen die Brandmeldeanlage auslöste wurde das Objekt betreten und die angebrochenen Softgetränke und Lebensmittelreste festgestellt. Hinweise auf verdächtige Personen können der Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 mitgeteilt werden.

