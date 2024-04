Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann hantiert mit Softair-Pistole

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mann hantiert mit Softair-Pistole

Ein 29 Jahre alter Mann hantierte am Montag gegen 14 Uhr in der Remsgalerie mit einer Pistole und entfernte sich anschließend in Richtung Marktplatz. Zeugen konnten dies beobachten und verständigten die Polizei. Diese fahndete mit starken Kräften nach ihm. Er konnte in der Vorderen Schmiedgasse festgestellt und dingfest gemacht werden. Bei ihm wurde eine Softair-Pistole aufgefunden, die sichergestellt wurde. Der Mann wurde zur weiteren Abklärung mit zum Polizeirevier genommen. Ob er jemanden mit der Waffe konkret bedrohte ist noch unklar. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden. Er war auffällig mit einer weißen Hose und einer weißen Mütze bekleidet und führte eine camouflagefarbigen Rucksack bei sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell