Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Leicht verletzter Mitfahrer bei Unfall im Feld (09.05.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr ist es auf der Staigstraße zwischen Öfingen und Biesingen zu einem alleinbeteiligten Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Ein 19-Jähriger fuhr mit einen vollbesetzten Opel Zafira zu schnell, so dass er in einer Kurve nach links von der Straße abkam. Der Opel Zafira kam letztlich in einem Bachlauf nahe der Straße zum Stehen und erlitt durch den Aufrpall wirtschaftlichen Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Ein vermutlich nicht angeschnallter 15-jähriger Mitfahrer knallte durch den Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe. Er verletzte sich im Gesicht und wurde später ärztlich behandelt. Ein weiterer 16-Jähriger verletzte sich ebenfalls leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell