Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Bandendiebstahl- Kosmetikartikel als Diebesgut

Löhne (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (25.3.) wurden durch einen Ladendetektiv zwei männliche Personen im Einkaufsmarkt an der Albert-Schweitzer Straße beobachtet, wie die sich auffällig im Laden verhielten. Durch den Detektiv konnte beobachtet werden, dass sich beide Männer mehrere Kosmetikartikel unter der Kleidung versteckten, um anschließen ohne die Ware zu bezahlen, den Markt wieder verlassen wollte. Bei den Artikeln handelte es sich um elektronische Zahnbürsten, sowie hochwertige Gesichts- und Pflegeartikel im Wert von über 700 Euro. Als die beiden Tatverdächtigen hinter dem Kassenbereich angesprochen wurden, konnte ein 27-Jähriger aus Georgien aufgehalten werden, während dem zweiten Täter zunächst die Flucht gelang. Beim 27-Jährigen wurde das entsprechende Diebesgut aufgefunden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte ein weiterer 22-jähriger Georgier an einem Fahrzeug mit polnischer Zulassung angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass es sich um einen Mittäter handelt, wurde das Fahrzeug näher in Augenschein genommen und kontrolliert. Auf der Rücksitzbank konnte anschließend der flüchtende Täter aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um einen 42-Jährigen ebenfalls aus Georgien. Alle drei Personen sind bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde ein Rucksack mit weiterem Diebesgut (Bekleidung mit Etiketten) aufgefunden, wo die Herkunft bislang noch ungeklärt ist. Alle drei Männer wurden wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam in Herford zugeführt. Das Diebesgut konnte dem Einkaufsmarkt wieder ausgehändigt werden. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei noch weitergeführt.

