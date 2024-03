Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle mit Folgen- Diebesgut im Kofferraum aufgefunden

Vlotho (ots)

(sls) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Nacht zu Samstag (23.3.) gegen 2.55 Uhr auf der Detmolder Straße in Vlotho ein grauer VW Polo kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Insassen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Der 18-jährige Fahrzeugführer aus Friedland konnte im Rahmen der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der VW Polo bereits im Dezember 2023 außer Betrieb gesetzt wurde und die angebrachten Kennzeichen zu einem weißen BMW gehören. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden zudem diverse hochwertige Werkzeuge, wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber aufgefunden. Eigentumsnachweise für die Werkzeuge konnten die Insassen nicht vorweisen, so dass der Verdacht besteht, dass es sich um mögliches Diebesgut aus anderen Straftaten handelt. Der 18-Jährige Fahrer ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Zur Klärung des Sachverhaltes wurden alle Insassen zunächst zur Polizeiwache nach Herford gebracht. Der Fahrzeug und die Werkzeuge wurden vorläufig sichergestellt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld konnten alle Personen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, die Polizeiwache wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

