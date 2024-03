Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scheibe vom Juweliergeschäft eingeschlagen- Modeschmuck als Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) In der Nacht zu Sonntag (24.3.) wurde eine aufmerksame Zeugin in Bünde an der Eschstraße durch lautes Klirren aus dem Schlaf gerissen. Als die Zeugin aus dem Fenster schaute, bemerkte sie eine männliche Person, wie diese mit einem Stuhl die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes einschlug. Den Stuhl hatte die Person im Vorfeld von einer anliegenden Bäckerei aus dem Außenbereich genommen. Als die Zeugin auf sich aufmerksam machte griff der Unbekannte noch kurz in die Auslage und flüchtete über die Eschstraße in Richtung Bismarkstraße.

Anhand der guten Angaben konnte in der anschließenden Fahndung eine männliche Person im Nahbereich angetroffen werden, auf den die Beschreibung passte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person wurden in den Taschen diverse Schmuckstücke aufgefunden, die aus der Auslage des Juweliergeschäftes stammen. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 26-Jährigen aus Bielefeld, der bereits wegen diverser Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Bielefelder wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Herford zugeführt. Das Diebesgut konnte dem Juweliergeschäft wieder ausgehändigt werden.

