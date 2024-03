Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtragsmeldung zu Schwerer Raub auf Supermarkt und Tankstelle vom 21.03.2024 - Tatverdächtiger meldet sich bei der Polizei

Herford (ots)

(sls) Am Mittwochabend (20.3.) kam es in Herford zu gleich zwei Überfällen im Stadtgebiet. Gegen 19.35 Uhr forderte ein bisdahin unbekannter Täter unter Vorhalt einer Waffe von einem Mitarbeiter Bargeld und Zigaretten. Nachdem dieser das Diebesgut in einen Beutel packte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Am selben Abend gegen 23.22 Uhr betrat ein männliche Person eine Tankstelle an der Enger Straße und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Waffe. Auch hier wurden Bargeld und Zigaretten als Diebesgut in einen mitgebrachten Beutel gepackt, bevor der Unbekannte flüchtete.

Am späten Donnerstagabend meldete sich eine männliche Person bei der Polizei in Minden und gab es sich als Täter für die beiden Überfälle zu erkennen. Hierbei handelte es sich um einen 16-Jährigen aus Bielefeld, der bereits für gleichgelagerte Straftaten polizeilich mehrfach in Erscheinung getreten ist.

Der Jugendliche wurde am Bahnhof in Minden angetroffen und vorläufig festgenommen. Zur Klärung der Sachverhalte und weiteren Ermittlungen nach Beweismitteln wurde er ins Polizeigewahrsam nach Herford gebracht. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.

