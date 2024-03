POL-HF: Lemgoer verliert Kontrolle über sein Motorrad - 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bünde (ots) - (jd) Ein Bünder stellte am Sonntag (17.3.) fest, dass Unbekannte ein Graffiti an seiner Garage in der Bahnhofstraße gesprüht haben. Am Vortrag, als der Mann draußen auf seinem Grundstück war, war die Außenfassade der Garage noch nicht mit der Sprühfarbe versehen worden. Der oder die unbekannten Täter sprühten mehrere Symbole in weißer, schwarzer und roter Farbe auf die Garage des Mannes auf. Der ...

mehr