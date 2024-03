Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 19-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Auto prallt gegen Traktor

Bünde (ots)

(jd) Ein 77-jähriger Engeraner fuhr am Montag (18.3.), um 9.30 Uhr mit seinem Traktor auf der Weseler Straße in Richtung Minden-Weseler Weg. Auf der August-Bebel-Straße fuhr zum gleichen Zeitpunkt eine 19-jährige Bünderin mit ihrem Citroen und beabsichtigte, in die Weseler Straße abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem von links kommenden Traktor der Marke John Deere zusammen, dessen Fahrer noch versuchte, durch eine Vollbremsung die Kollision zu vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 4.500 Euro.

