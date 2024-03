Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorrad und Auto prallen zusammen - Suzuki-Fahrer mit falschen Kennzeichen unterwegs

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 34-jähriger Hiddenhauser fuhr gestern (19.3.) gegen 7.10 Uhr mit seinem Audi auf der Löhner Straße in Richtung Bünder Straße. Zeitgleich fuhr in entgegengesetzter Richtung ein 18-jähriger Herforder mit seinem Motorrad der Marke Suzuki. Auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Brandhorststraße verlor der 18-Jährige aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und rutsche über die Fahrbahn. Auf der Gegenfahrbahn prallte er in die Front des entgegenkommenden Audis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 18-Jährige verletzt, sodass ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass an dem Motorrad ein Saisonkennzeichen angebracht ist. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Systemen stellten die Beamten fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht für die Suzuki ausgegeben ist. Das Kennzeichen war letztmalig für eine Yamaha ausgeben worden und wurde dann außer Betrieb gesetzt. Gegen den 18-Jährigen wird daher unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz als Fahrzeugführer sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 8.000 Euro.

