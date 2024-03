Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tankbetrug - Unbekannter entwendet Kraftstoff

Bünde (ots)

(jd) Gegen 3.00 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Herforder Straße gestern (18.3.) einen Mann, der nach dem Tankvorgang in sein Auto stieg und sofort das Scheinwerferlicht ausschaltete. Dann fuhr der Mann, ohne die 32,20 Euro für seine Tankfüllung zu bezahlen, zügig auf der Herforder Straße in Richtung Herford davon. Die Mitarbeiterin informierte umgehend die Polizei. Eine erste Fahndung nach dem blauen Opel Cabriolet verlief negativ. Nach einer ersten Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras der Tankstelle handelt es sich bei dem Unbekannten um einen etwa 170-180cm großen Mann mit dunkelblonden Haaren. Er trug zum Tatzeitpunkt eine graue/dunkle Jacke, eine kurze schwarze Jeans sowie knöchelhohe weiße Sneaker mit schwarzen Schnürsenkeln und roten Elementen. Eine Überprüfung des Kennzeichens mit Herforder Zulassung ergab, dass das Kennzeichen nicht zu einem Opel gehört, sondern zu einem Ford. Eine Ermittlung an der Halteranschrift in Hiddenhausen ergab, dass der Eigentümer des Ford sein Auto bereits am Samstagabend auf einem Parkplatz an der Badstraße abgestellt hatte. Dort stellten die Beamten fest, dass beide Kennzeichen des Ford fehlten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Tankbetrug und Diebstahl an Kraftfahrzeugen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen, bisher unbekannten Mann oder dem blauen Opel Cabriolet machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

