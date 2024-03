Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Audi - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein Bünder stellte gestern (18.3.), um 7.30 Uhr den Diebstahl seines Autos fest: Den Audi A6 Avant hatte er am Vorabend, um 20.00 Uhr auf seinem Grundstück an der Dinkelstraße geparkt. Dem oder den unbekannten Täter gelang es, das Auto, das über ein Keyless-Go-System verfügt, unbemerkt vom Grundstück zu entfernen. Das Fahrzeug verfügt über eine App, die automatisch die gefahrene Strecke aufzeichnet - letztmalig ist hier ein Signal auf Höhe eines Supermarktes an der Borriesstraße gesendet worden. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des grauen Audi mit dem Kennzeichen GT-JH 1180 machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell