Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Verkehrsunfall - Hyundai-Fahrer unter Einfluss von Alkohol

Herford (ots)

(jd) Ein 42-jähriger Mann aus Berlin beabsichtigte am Sonntag (17.3.), gegen 2.45 Uhr mit seinem Hyundai aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Bünder Straße zu fahren. Dabei fuhr der Mann rückwärts gegen das Heck eines ebenfalls dort geparkten Opels und beabsichtigte dann, den Parkplatz zu verlassen. Ein Zeuge, der die Situation zufällig mitbekommen hatte, begab sich sogleich zu der Ausfahrt und sprach den 42-Jährigen auf den Zusammenstoß an. Dieser fuhr zurück auf den Parkplatz und gab dann gegenüber dem Zeugen an, er habe keinen Schaden verursacht. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Da die hinzugerufenen Polizeibeamten Anzeichen von Alkoholkonsum bei dem 42-Jährigen feststellten, führten sie vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief deutlich positiv, sodass der Mann zur Herforder Wache gebracht wurde. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

