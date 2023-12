Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach/ B50 (ots)

Am 12.12.23 gegen 07:10 Uhr kam es auf der B50 zwischen dem Kreisverkehr Hinzerath und der Anschlussstelle Longkamp im zweispurigen Bereich zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein weißer Kastenwagen in Richtung des Kreisverkehrs und deutlich zu weit mittig, als ihm ein Sprinter entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Fahrzeugteile fielen auf den nachfolgenden PKW hinter dem Sprinter, sodass dieser auch beschädigt wurde. Der verursachende Kastenwagen setzte seine Fahrt ohne zu zögern fort und flüchtete von der Unfallstelle. Ob auch an seinem Fahrzeug Schaden entstand, ist nicht geklärt.

Bislang ist der Verursacher der Polizei nicht bekannt. Hinweise zum Fahrer und dessen Fahrzeug erbittet die Polizei Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell