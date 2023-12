POL-PDTR: Sachbeschädigung an Verkehrsschildern

Saarburg (ots) - Eine unbekannte, männliche Person gab sich am 07.12.2023, ca. 13:20 Uhr, gegenüber einer Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Saarbrücker Straße in Saarburg-Beurig als "Mitarbeiter des Hauses" aus. Unter einem Vorwand erlangt die unbekannte Person die EC-Karte der Geschädigten und hebt im Anschluss in der Sparkassenfiliale Saarburg-Beurig insgesamt 2000,- EUR Bargeld ab. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich insgesamt um zwei Täter gehandelt ...

