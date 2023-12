POL-PDTR: Diebstahl eines Paketinhalts

Idar-Oberstein (ots) - Am 11.12.2023 gegen 21:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe des Stadttheaters Idar-Oberstein. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi A4 beabsichtigte von der Wilhelmstraße auf die Naheüberbauung aufzufahren, als er mit einem 33-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinters kollidierte, welcher die Naheüberbauung aus Richtung Birkenfeld in Richtung Kirn befuhr. Durch die Kollision ...

