Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0607 --Taschendieb setzt Messer und Reizgas ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 13.10.2023, ca. 21.30 Uhr

Am Freitagabend wurde ein Mann in einer Straßenbahn in Bremen-Mitte beklaut. Als er seine Sachen zurück verlangte, wurde er mit einem Messer bedroht und mit Pfefferspray verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 35-Jähriger fuhr am Freitag gegen 21.30 Uhr mit einer Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof. Er bemerkte, dass ein anderer Fahrgast ihm das Portemonnaie aus der Jackentasche stahl und sprach diesen an. Der unbekannte Täter nutzte die Haltestelle "Am Dobben", um aus der Bahn zu steigen. Als der Bestohlene ihm folgte und versuchte ihn festzuhalten, hielt dieser ihm ein Messer an den Hals. Vor seiner Flucht, besprühte der junge Räuber den Mann mit Reizgas. Der 35-Jährige musste wegen Augen- und Hautverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Flüchtige wird als ca. 20 Jahre jung, ca. 190 cm groß und schlank, mit lockigen, schwarzen Haaren beschrieben. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug mit Kapuze, eine schwarze Umhängetasche und sprach arabisch.

Die Polizei sicherte Beweismittel und ermittelt wegen räuberischem Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell