POL-HB: Nr.: 0604--20-Jähriger mit Glasflasche verletzt

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 12.10.23, 15.30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 20 Jahre alter Mann in der Bahnhofsvorstadt bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer abgebrochenen Flasche am Hals verletzt. Einsatzkräfte stellten einen 30-jährigen Verdächtigen. Der 20-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Laut Zeugenaussagen kam es im Haltestellenbereich am Bahnhofsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei denen einer eine Flasche zerschlug und seinen Kontrahenten damit am Hals verletzte. Mit Hilfe der Videoleitstelle stellten Streifenwagenbesatzungen kurze Zeit später einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen. Der 20-Jährige wurde mit einer Schnittverletzung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

