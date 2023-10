Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0602 --Zu schnell unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: September/Oktober

In den vergangenen Wochen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen im Stadtgebiet die Geschwindigkeit der Autos. Dabei kam es zum Teil zu erheblichen Überschreitungen.

Mit gemessenen 116 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 50 km/h stellte ein Autofahrer den negativen Rekord auf. Er muss nun mit mehreren hundert Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Vor allem in der Stresemannstraße und der Bismarckstraße kam es in den vergangenen zwei Wochen vermehrt zu Verstößen. Hier war ein Autofahrer mit 91 Kilometern pro Stunde unterwegs, bei erlaubten 30 km/h. Auch ihn erwarten ein hohes Bußgeld, Punkte und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Insgesamt wurden alleine an dieser Stelle mehr als 7800 Autos gemessen, dabei überschritten mehr als 1700 Autofahrerinnen und Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Diese Bilanz zeigt die Wichtigkeit solcher Kontrollen, denn eine Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist überhöhte Geschwindigkeit. In diesem Bereich wird die Polizei Bremen künftig an unterschiedlichen Tagen und Tageszeiten verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell