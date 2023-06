Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeiarbeit hautnah und interaktiv erleben im Polizeipräsidium Trier

Trier (ots)

Du wolltest schon immer wissen wie es ist, selbst in einem Fall zu ermitteln? Dann hast am 06.07.2023, von 17 bis ca. 20 Uhr die Chance, in die Rolle einer Polizistin oder eines Polizisten zu schlüpfen und in der Gruppe interaktiv einen Kriminalfall zu lösen.

Die dreistündige Veranstaltung findet in der Liegenschaft des Polizeipräsidiums Einsatz-, Logistik und Technik in Wittlich-Wengeorhr, Zur Polizeischule statt. In dem "Escape-Room" ähnlichen Format werdet ihr von uns mit Übungsmaterial ausgestattet und müsst in verschiedenen Szenarien einen polizeilichen Sachverhalt lösen. In könnt also echte Polizeiarbeit interaktiv und hautnah selbst erleben! Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse sowie potentielle Bewerberinnen und Bewerber mit vergleichbaren Bildungsabschlüssen. Weitere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen findest du unter www.polizei.rlp.de/karriere.

Da die Teilnahmezahlen begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung bis spätestens 04.07.2023 an die Adresse PPTrier.Einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich. Polizeihauptkommissar Manuel Müller ist über die o.a. Email-Adresse oder telefonisch unter 0651/9779-1234 erreichbar.

