POL-PPTR: Unbekannte brechen parkende Autos auf

Birkenfeld (ots)

Erneut haben Unbekannte aus einem geparkten Auto in Birkenfeld Geld entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei machten sich die unbekannten Täter zwischen Dienstagnachmittag, 20. Juni und dem darauf folgenden Mittwochmorgen an mehreren Autos in der Hauptstraße und dem Pfarrer-Lengler-Weg zu schaffen. Aus einem dort geparkten Autos entwendeten die Unbekannten einen niedrigen Bargeldbetrag.

Bereits Anfang des Monats waren in Hoppstädten-Weiersbach mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände daraus gestohlen worden (s. unsere Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/5524355). Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Taten. Weiterhin bitten die Ermittler, verdächtige Wahrnehmungen und Fahrzeuge umgehend der Polizei zu melden.

Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl aus Fahrzeugen:

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen.

Weitere Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

