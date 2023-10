POL-HB: Nr.: 0599 --Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, Autobahnzubringer Zeit: 10.10.2023, 22:10 Uhr

Am Dienstagabend kam es auf dem Autobahnzubringer in Hemelingen zunächst zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-Jähriger in seinem Auto eingeschlossen wurde. Die Feuerwehr befreite den Leichtverletzten, ein zweiter möglicher Unfallbeteiligter entfernte sich. In der Folge kam es auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zu einem weiteren Zusammenstoß.

Gegen 22:10 war der 52 Jahre alte Fahrer eines Golfs auf dem Autobahnzubringer in Richtung Innenstadt unterwegs, als er nach eigenen Angaben von einem Auto links überholt wurde. Dabei soll dieser Fahrer anschließend so knapp eingeschert sein, dass der 52-Jährige hart ausweichen musste und im weiteren Verlauf die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Golf überschlug sich und blieb auf einem Grünstreifen auf der Seite liegen. Der Mann kam anschließend nicht mehr aus seinem Auto heraus, so dass die Feuerwehr ihn befreien musste. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt

Im weiteren Verlauf stoppte auf der Gegenfahrbahn ein 25-Jähriger seinen Golf, um zu helfen. Dazu stellte er sein Auto auf der rechten Fahrbahnseite ab und lief auf die andere Seite. Dieses abgestellte Auto übersah offenbar eine 20-Jährige und prallte mit ihrem BMW gegen den Golf. Sie wurde dadurch leicht verletzt, beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle musste gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem überholenden Auto machen können. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

