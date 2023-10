Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0605 --Polizei Bremen zieht nach drei Tagen Verkehrskontrollen ein Fazit--

Bremen (ots)

Ort: Bremen

Zeit: 10.10.2023 - 12.10.2023

Einsatzkräfte aus Bremen und allen Bundesländern und dem benachbarten Ausland mit Unterstützung von Zoll, Technischen Hilfswerk, Ärzten und Mitarbeitern der Landeshauptkasse Bremen führten von Dienstag bis Donnerstag intensive Verkehrskontrollen an verschiedenen Standorten in Bremen und auch in Bremerhaven durch. Die Ergebnisse sind alarmierend.

Über 530 Polizistinnen und Polizisten aus Bremen, Bremerhaven und allen Bundesländern, sowie aus Österreich und der Schweiz kontrollierten an den drei Tagen insgesamt 1865 Fahrzeuge. Unterstützt wurden sie dabei durch Fachausbilder für Drogenerkennung, Zollbeamte, Diensthunde, Ärzte und der Landeshauptkasse Bremen. An allen drei Tagen gab es jeweils feste Kontrollstellen und mobile Kontrollteams. Die Kontrollpunkte waren unter anderem in der Bremerhavener Straße, Kattenturmer Heerstraße und in der Pfalzburger Straße. Von den 2226 kontrollierten Personen hatten 47 keine Fahrerlaubnis. Die eingesetzten Ärzte nahmen 115 Mal Blut wegen des Verdachts auf aktuelle Drogen- und Medikamenten-Beeinflussung ab. Darunter zumeist Kokain und Cannabis. Die Polizistinnen und Polizisten stellten elf Verstöße gegen das Waffengesetz und diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Während der Kontrollen fielen besonders zwei Fahrschüler auf, die während ihrer Fahrstunde positiv auf Drogen getestet worden sind. Zudem stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass die kontrollierten Personen keinerlei Scheu davor hatten, in den Autos verbotene Gegenstände mitzuführen oder unter Beeinflussung von Drogen am aktiven Straßenverkehr teilzunehmen.

Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen sind für den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer ein Warnsignal:

"Die dreitägigen Polizeikontrollen haben Ergebnisse hervorgebracht, die besorgniserregend sind. Zahlreiche Autofahrer wurden während des Tages unter dem Einfluss von Drogen am Steuer erwischt. Dies ist nicht nur unverantwortlich, sondern stellt auch eine ernsthafte Gefahr für alle dar, die am Verkehr teilnehmen. Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist die Beeinträchtigung durch Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente. Die Kontrollen zeigen erneut, wie wichtig es ist, dass die Verkehrssicherheitsarbeit für die Polizei Bremen ein strategischer Schwerpunkt ist."

Die Großkontrolle "Drogenerkennung im Straßenverkehr" fand in diesem Jahr zum sechsten Mal in Bremen statt. Ziel ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Bundesländern sowie die kontinuierliche Fortbildung in diesem Bereich. Die Polizei wird auch künftig solche Kontrollen durchführen.

