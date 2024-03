Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Photovoltaikmodule

Bünde (ots)

(jd) Am Sonntag (17.3.) bemerkte ein Bünder gegen 4.30 Uhr einen Einbruch in seine Garage in der Meyerhofstraße. Der oder die unbekannten Täter gingen zunächst den elektrischen Schlüsselschalter gewaltsam an, sodass sie das Tor öffnen konnten. Aus dem Inneren der Garage entwendeten sie zwei E-Bikes, die einen Wert von knapp 9.000 Euro haben. Zudem befanden sich 29 Photovoltaikmodule in der Garage, die einen Wert von knapp 12.000 Euro haben und von den Unbekannten ebenfalls mitgenommen wurden. Zum Transport müssen sie ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben. Mögliche Zeugen, die gestern zwischen 0.30 und 4.30 Uhr in der Meyerhofstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell