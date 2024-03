Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Eingangstür an Getränkemarkt mit Gullideckel eingeworfen

Bünde (ots)

(um) In der vergangenen Nacht warfen bislang unbekannte Täter einen Gullideckel in einen Getränkemarkt an der Dünnerstraße. Der Verbauchermarkt mit einer angrenzenden Bäckereifiliale konnte durch die zersplitterte Tür von einem Täter kurz betreten werden. Das Diebesgut schienen Zigartetten zu sein. Der genaue Schaden wird derzeit zusammengetragen. Der Täter verließ, nachdem er bemerkt hatte, dass ein Alarm ausgelöst wurde, schnellsmöglich den Tatort. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

